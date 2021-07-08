SEDAŞ elektrik enerjisinin güvenli kullanımı için uyarılarda bulundu

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), enerji kesintisinin gerekli olduğu bölgelerde ilgili şirketlerin onay ve izin süreçleri için önceden haber vermesi ve planlı kesinti önlemi alınması gerektiğini bildirdi.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), enerji kesintisinin gerekli olduğu bölgelerde ilgili şirketlerin onay ve izin süreçleri için önceden haber vermesi ve planlı kesinti önlemi alınması gerektiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği" kapsamında, enerji kesintisi gerekliliği olan yerlerde Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde elektrik dağıtım faaliyeti yürüten SEDAŞ'a önceden haber verilmesi ve planlı kesinti önlemi alınması gerekiyor.

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği" yönetmeliğinde enerji nakil hatlarının altlarında pompa çalıştırılmaması veya zorunlu durumlarda enerji nakil hatlarıyla temasın olmaması için önlemler alınması gerektiği belirtiliyor.

Ayrıca, inşaat yapım alanının yakınından enerji nakil hatları geçmesi durumunda, yeterli güvenlik mesafesi bırakılarak çalışılması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay