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SEDAŞ çalışanlarına çayı 5 lira yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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SEDAŞ çalışanlarına çayı 5 lira yaptı

Bolu'nun Mengen ilçesinde çay ocağı işletmecisi Sefa Çıray, SEDAŞ personeline çayı 5 liradan satma kararı aldı.

MENGEN, BOLU (İHA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde çay ocağı işletmecisi Sefa Çıray, SEDAŞ personeline çayı 5 liradan satma kararı aldı.

Mengen ilçesinde çay ocağı işleten Sefa Çıray, elektrik faturasını fazla bulunca SEDAŞ personeline çayı 5 liradan satmaya başladı. Çıray, yaptığı kampanyada vatandaşa çayın 2 lira olduğunu belirterek, SEDAŞ personeline ise 5 liraya sattığını açıkladı. - BOLU

SEDAŞ çalışanlarına çayı 5 lira yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mengen, Bolu, Yerel, Haber

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