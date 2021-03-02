Schneider Electric'in Mobil İnovasyon Tırı iki ödül aldı

Endüstriyelleşme, şehirleşme ve dijitalleşme trendlerine paralel olarak dünyada artan enerji ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla teknolojik çözümler geliştiren Schneider Electric, Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği'nin (DPİD) Doğrudan Pazarlama Ödülleri'nde iki kategoride ödül aldı.

Endüstriyelleşme, şehirleşme ve dijitalleşme trendlerine paralel olarak dünyada artan enerji ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla teknolojik çözümler geliştiren Schneider Electric, Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği'nin (DPİD) Doğrudan Pazarlama Ödülleri'nde iki kategoride ödül aldı.

Schneider Electric açıklamasına göre, markanın, mühendis ve uzmanlarınca enerji verimliliği yönetimini sağlayan dijital teknoloji ve yazılımların, otomasyonda dijital dönüşüm örneklerinin ve enerji verimliliği odaklı diğer yaratıcı çözümlerin sergilendiği Mobil İnovasyon Tırı, DPİD Ödülleri'nin "En iyi Roadshow" kategorisinde 1'inci ve "Özel Proje" kategorisinde de 2'nci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi İletişim Yöneticisi Burcu Mungan, iki kategoride birden ödüle layık görülmelerinin kendilerine mutluluk ve gurur verdiğini dile getirdi.

Artan enerji ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla Türkiye'de de 30 yılı aşkın süredir geliştirdikleri teknolojik çözümlerle hizmet verdiklerini belirten Mungan, kamu ve özel sektörlerde bu alanda artan bilinç doğrultusunda ihtiyaçlara cevap vermek üzere yola çıkarak 2 binin üzerinde müşteriye bu projeyle temas etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

"Sırada inovasyon merkezi var"

Mungan, Mobil İnovasyon Tırı'nın yanı sıra Schneider Electric olarak 2021'in ilk çeyreğinde Türkiye'deki ilk İnovasyon Merkezi'ni de hizmete sokmayı hedeflediklerini de kaydetti.

Öte yandan, Schneider Electric İnovasyon Merkezi, 10'un üzerinde pazarın spesifik ihtiyaçlarına yönelik bina otomasyonu, güvenli güç, endüstriyel otomasyon ve güç dağıtımı çözümlerinin gerçek zamanlı test edilebileceği bir merkez olarak hizmet verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak