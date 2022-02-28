Schalke, Rus sponsor ile anlaşmasını sonlandırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Schalke, Rus sponsor ile anlaşmasını sonlandırdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Schalke, Rus sponsor ile anlaşmasını sonlandırdı

Schalke 04 Kulübü, Rus firması Gazprom ile sponsorluk anlaşmasını sonlandırıldığını açıkladı.

Schalke 04 Kulübü, Rus firması Gazprom ile sponsorluk anlaşmasını sonlandırıldığını açıkladı.

Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden Schalke 04, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası bir Rus firması olan Gazprom ile ortaklığın zamanından önce sona erdirilmesine karar verildiği açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada Schalke 04 yönetim kurulunun onayı ile bu kararı aldığı belirtildi.

Schalke'nin cumartesi günü Karlsruher maçında giydiği formanın göğüs reklamı bölümünde sponsor isim yerine takımın adı yer almıştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Gazprom, Rusya, Rus, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title