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Saygılı: "Dünyanın oyun kurucu ülkelerinden biri Türkiye olacak"

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, dünyanın önümüzdeki yüzyılı etkileyecek büyük güncellemelerin ve dönüşümlerin yaşandığı bir süreçten geçtiğini, yeniden şekillenecek dünyanın oyun kurucu ülkelerinden birinin Türkiye olacağını söyledi.

Saygılı:
22.07.2020 10:27 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:30

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, dünyanın önümüzdeki yüzyılı etkileyecek büyük güncellemelerin ve dönüşümlerin yaşandığı bir süreçten geçtiğini, yeniden şekillenecek dünyanın oyun kurucu ülkelerinden birinin Türkiye olacağını söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda derneğin 2. dönem genel başkanı ve 23. Dönem Rize Milletvekili Ali Bayramoğlu'nun katılımıyla maske-mesafe-hijyen kurallarına dikkat edilerek Temmuz ayı Dost Meclisi toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, "2019'un sonunda Çin'de başlayan ve giderek dünyanın pek çok coğrafyasında hızla yayılan korona virüs (Covid-19) salgınıyla tüm dünyada köklü değişimlerin yaşanacağı yeni bir döneme girildi. Bu süreçte salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın oyun kurucu ülkelerinden biri Türkiye olacaktır" dedi.

"Zorlu sınavı başarıyla geçtik"

Korona virüsün ortaya çıkardığı sarsıcı ekonomik etkinin son yüzyılın en önemli gelişmesi olarak karşımıza çıktığını söyleyen Saygılı, "Ekonomi otoritelerince 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana aynı anda hem insan hayatını hem de ekonomiyi böylesine tehdit eden küresel çaplı bir kriz yaşamadık. Covid-19 pandemisi, daha önce yaşanan birçok hadiseden farklı olarak küresel düzende önemli dönüşümlere ve hatta kırılmalara sebebiyet verebilir, belki de yeni bir sisteme kapı aralayabilir. Öngörülmesi zor olan bir süreçten geçmekteyiz. Küresel dayanışmanın gittikçe zayıfladığını ve her ülkenin kendi problemleriyle baş başa kaldığını görüyoruz. Türkiye'nin bu süreçten olumsuz etkilenmemesini beklemek doğru değil. Ancak gelişen ve kendini güncelleyen dünyanın oyun kurucusu Türkiye'nin 'adalet ve merhamet' ekseninde uyguladığı iç ve dış politikalar ile diğer birçok ülkeden daha az zararla bu süreci atlatacağına inanıyoruz. Korona virüs salgınının etkilerinin devam ettiği süreçte Türkiye, güçlü sağlık alt yapısının sunduğu avantajlarının yanı sıra hem vatandaşlarına verdiği kapsamlı ekonomik ve sosyal destek paketleriyle hem de dünyanın birçok ülkesine gönderdiği yardımlarla bu zorlu sınavı başarıyla geçti. Kendi medeniyet değerlerinden beslenen özgün bir duruş sergiledi" diye konuştu.

Gıda güvenliğinin önemine dikkat çekti

Daha sonra kürsüye gelen Ali Bayramoğlu, "Biogüvenlik Tarım ve Gıda Sektörüne Yönelik Çalışmalar ile Güncel ve Gelecekte Bizi Bekleyen Ekonomik Gelişmeler" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Çin'de başlayan ve giderek dünyanın pek çok coğrafyasında hızla yayılan korona virüs salgını sonrası gıda güvenliğinin önemine dikkat çeken Bayramoğlu, "Bugün insanlık olarak küresel ölçekte bir güven ve huzur bunalımı yaşıyoruz. Gıda güvenliği de bu güven sorununun başında gelmektedir. Dünyamızda son dönemde yaşanan korona virüs salgını nedeniyle biyogüvenlik konusu bugüne kadar hiç olmadığından fazla önem kazanmıştır. Biyogüvenlik, yeni gelişen bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü, biyoterörizme ve biyolojik silahlarla yapılabilecek saldırılara karşı hazır olunması, biyolojik kaynakların korunması ve biyoteknolojinin kötü niyetli kullanımının önlenmesi gibi gereklilikler nedeniyle önem verilmesi gereken bir konudur" dedi.

Biogüvenlik, tarım ve gıda sektörlerine yönelik yatırımlar konusunda yaptıkları çalışmalar ile güncel ekonomik gelişmeler hakkında bilgiler veren Ali Bayramoğlu'na toplantı sonunda Saygılı tarafından gecenin anısına hediye takdim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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