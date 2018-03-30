Savunma Sanayinin Kalbi 11 Nisan'da Kayseri'de Atacak

Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi olarak görev yapan Erciyes Teknopark, savunma sanayiinde yeni proje ve işbirliklerinin ele alınacağı çalıştay düzenliyor. 11 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek "Savunma Sanayi Kayseri Çalıştayına", Savunma Sanayi Müsteşarlığından yetkililer ile savunma sanayine yönelik üretim yapan firmaların temsilcileri ile çok sayıda davetli katılacak.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, yaptığı açıklamada, ulusal katılımla gerçekleştirilecek çalıştayın, savunma sanayinde gerek proje işbirliklerinin, gerekse yeni hedeflerin sağlanmasında büyük önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin savunma sanayinde son yıllarda yaptığı büyük atılımlarla dışa bağımlılıktan kurtulmaya başladığı gibi ve son teknoloji milli silahlar ürettiğini kaydeden Rektör Güven, bunun gerek savunma sanayiimiz, gerekse ülkemiz açısından oldukça sevindirici bir durum olduğunu söyledi.

Rektör Güven, şunları kaydetti:

"Türk savunma sanayisi son yıllarda yaptığı atakla birçok alanda başarılı projeler gerçekleştirmeyi başardı. Biz de Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Teknopark olarak savunma sanayimizin millileştirilmesi bazında Savunma Sanayi Kayseri Çalıştayı ile Kayseri'deki sanayicilerimize farklı bir yol haritası çizip, yeni bir sektör doğmasını hedefliyoruz. Savunma Sanayinde Kayseri'den yeni projelerin ve işbirliklerinin doğarak ülke ekonomisine katkı sağlayacak çalışmaların yürütülmesi adına, Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Teknopark olarak üzerimize ne sorumluluk düşüyorsa yapacağımızın bilinmesini istiyorum. Önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeyi planladığımız 'Savunma Sanayi Kayseri Çalıştayı' kapsamında önemli başlıklarda sektörün önde gelen temsilcilerinin katılacağı paneller düzenlenmeye devam edeceğiz. Kayseri'deki geleneksel sanayi anlayışını teknolojik tabanlı sanayiye dönüştürmek amacı ile çalışmalar yapan Erciyes Teknopark, ulusal ve uluslararası çapta ses getiren etkinlik düzenlemeyi sürdürecek."

Eciyes Üniversitesi ile Aspilsan A.Ş. Arasında Protokol İmzalanacak

Rektör Güven, ayrıca çalıştay etkinliği kapsamında, Erciyes Üniversitesi ile Aspilsan Enerji A.Ş. arasında, "Üniversite - Sanayi Ortaklı Ar-Ge Projesi Protokolü" imzalanacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ