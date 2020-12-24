Tunus ile 150 milyon dolar tutarında savunma sanayi ihracatına imza atıldı
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Tunus ile 150 milyon dolar tutarında savunma sanayi ihracatına imza atıldı

24.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:47

Tunus ile 150 milyon dolar tutarında savunma sanayi ihracatına imza atıldı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Savunma sanayiimiz yılın son günlerinde Tunus'a önemli ihracatlar gerçekleştirdi.

Tunus ile 150 milyon dolar tutarında savunma sanayi ihracatına imza atıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

"Savunma sanayiimiz yılın son günlerinde Tunus'a önemli ihracatlar gerçekleştirdi. Başkanlığımız koordinasyonunda 5 firmamız toplam 150 milyon dolar tutarında ihracata imza attı"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayinin yılın son günlerinde Tunus'a önemli ihracatlar gerçekleştirdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İsmail Demir, Tunus ile savunma sanayii işbirliği toplantısını videokonferans yoluyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Savunma sanayiimiz yılın son günlerinde Tunus'a önemli ihracatlar gerçekleştirdi. Başkanlığımız koordinasyonunda 5 firmamız toplam 150 milyon dolar tutarında ihracata imza attı. TUSAŞ'ın ANKA-S İHA'ları, BMC'nin Kirpi ve Nurol Makina'nın Ejder Yalçın zırhlı araçları, Katmerciler A.Ş'nin tanker ve tank taşıyıcı gibi çeşitli araçları, ASELSAN'ın elektro-optik sistemleri Tunus güvenlik güçlerinin hizmetinde olacak" ifadelerini kullandı.

Tunus ile 150 milyon dolar tutarında savunma sanayi ihracatına imza atıldı
Tunus ile 150 milyon dolar tutarında savunma sanayi ihracatına imza atıldı
Tunus ile 150 milyon dolar tutarında savunma sanayi ihracatına imza atıldı
Tunus ile 150 milyon dolar tutarında savunma sanayi ihracatına imza atıldı
Tunus ile 150 milyon dolar tutarında savunma sanayi ihracatına imza atıldı
Tunus ile 150 milyon dolar tutarında savunma sanayi ihracatına imza atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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