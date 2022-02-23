Savaş çanları çalmaya başladı! Ukraynalı efsane futbolcu sosyal medyadan dünyaya seslendi
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Efsane futbolcu Andriy Shevchenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'taki ayrılıkçı yönetimlerin bağımsızlığını tanımasının ardından açıklamada bulundu. "Ukrayna benim vatanım" diyen Shevchenko, "Halkımla ve ülkemle her zaman gurur duydum! Çok zor zamanlardan geçtik ve geçtiğimiz 30 yılda millet olarak şekillendik!" ifadelerini kullandı.
Efsane futbolcu ve son olarak İtalya Serie A'da Genoa takımını çalıştıran Andriy Shevchenko, Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlar sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
"HALKIMLA VE ÜLKEMLE HER ZAMAN GURUR DUYDUM"
Shevchenko yaptığı açıklamada, "Ukrayna benim vatanım! Halkımla ve ülkemle her zaman gurur duydum! Çok zor zamanlardan geçtik ve geçtiğimiz 30 yılda millet olarak şekillendik! Samimi, çalışkan ve özgürlüğüne düşkün vatandaşlardan oluşan bir millet, bu bizim en önemli varlığımızdır!" ifadelerini kullandı.
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