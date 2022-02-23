Savaş çanları çalmaya başladı! Ukraynalı efsane futbolcu sosyal medyadan dünyaya seslendi

Efsane futbolcu ve son olarak İtalya Serie A'da Genoa takımını çalıştıran Andriy Shevchenko, Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlar sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Andriy Shevchenko

"HALKIMLA VE ÜLKEMLE HER ZAMAN GURUR DUYDUM"

Shevchenko yaptığı açıklamada, "Ukrayna benim vatanım! Halkımla ve ülkemle her zaman gurur duydum! Çok zor zamanlardan geçtik ve geçtiğimiz 30 yılda millet olarak şekillendik! Samimi, çalışkan ve özgürlüğüne düşkün vatandaşlardan oluşan bir millet, bu bizim en önemli varlığımızdır!" ifadelerini kullandı.

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