Savaş'a delegelerden tam destek

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu'nun katıldığı 1. Olağan Genel Kurulunda Şube Başkanlığına aday olan Habibe Savaş, delegelerin tam desteğini alarak Erzurum Şube Başkanı olarak seçildi.

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu'nun katıldığı 1. Olağan Genel Kurulunda Şube Başkanlığına aday olan Habibe Savaş, delegelerin tam desteğini alarak Erzurum Şube Başkanı olarak seçildi.

Programa Ziraat Bankası Bölge Başkanı Mahmut Şencan, Halk Bankası Eski Bölge Koordinatörü Hanifi Özünal, Ziraat Bankası İstasyon Şube Müdürü Ümmet Bilmez, Halk Bankası Erzurum Şube Müdürü Gökhan Yiğit, Hak-İş Erzurum İl Başkanı Şahin Girmenç, Öz Finans İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları, Şube Başkanları ile üyeler ve davetliler katıldı.

Program 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Programda Ziraat Bankası Bölge Başkanı Mahmut Şencan, Halk Bankası Eski Bölge Koordinatörü Hanifi Özünal, Halk Bankası Erzurum Şube Müdürü Gökhan Yiğit, Hak-İş Erzurum İl Başkanı Şahin Girmenç selamlama konuşması gerçekleştirdi. Öz Finans İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Habibe Savaş yaptığı konuşmada Erzurum Şubesi hakkında bilgi vererek, "Bugün burada bir araya gelmemizin ilk tohumları yani Erzurum Şube Başkanlığının kuruluşu 2021 yılı Ocak ayında atılmıştı. Genel merkez yönetimimizin 2021 yılında almış olduğu karar doğrultusunda, üyelerimize dokunup, onların yanında olduğumuzu göstermek için 14 ilde genel merkezimize bağlı irtibat ofisleri açıldı. Birisini de Erzurum'a açıldı. Ofisimize, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Bayburt ve Tunceli illerinde bulunan Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Ziraat katılım Bankası'na bağlı toplamda 82 şube ve birim 850 üyemiz bulunmakta. Ocak 2021 yılında faaliyete başladığımız günden beri Erzurum Şubemize bağlı tüm banka şubelerimiz ziyaret edilmiş ve üyelerimizin bizlere ve temsilci arkadaşlarımıza iletilen talep ve sorunları gerek bölge yöneticilerimizle, gerekse genel merkezimize iletilerek çözüm bulma konusunda azami gayret gösterilmiş, sorunların muhataplarına iletilmesi sağlandı" diye konuştu.

Pandemi döneminde bankalarımız fedakarca işlerini aksatmadan ülke ekonomisine katkı sunmayı sürdürdüler diyen Savaş, "Geçtiğimiz yıl başlayan ve Tüm Dünya'da olduğu gibi, ülkemizi de derinden etkileyen Covid-19 Pandemisinde en büyük sınavı Sağlık çalışanlarının yanında, banka çalışanı arkadaşlarımızda verdi. Yaşanan fiziksel izolasyon sonucunda pek çok insan evlerinden çıkamaz iken Banka çalışanı arkadaşlarımız ekonomimizin duraksamasını engellemek için şubelerinde çalışarak salgının ekonomiye zararını en aza indirmek için fedakarca mücadele etti. Bu olağanüstü dönemde ülkemiz ekonomik çarklarının dönmesi adına büyük bir özveriyle göstermiş olduğunuz çalışmalarınızdan ötürü sendikamız adına hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca salgında hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, hasta olan arkadaşlarımıza da yüce Rabbimden şifa diliyorum" dedi.

Geçtiğimiz yıldan bu yana yaşadığımız Covid-19 pandemisi ve şimdi de yaşadığımız felaketler dolayısıyla acı günler yaşıyoruz diyen Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, "Covid-19 Pandemesi dönemini yaşadık ve inşallah artık atlatıyoruz. Hem bizim için hem de Dünya için ciddi bir tehditti. Yaşamımızı, çalışma şeklimizi değiştirdi. Hala sıkıştırmaya devam ediyor. İnşallah bu süreci atlatırız. Son günlerde ise sel felaketleri yaşıyoruz. Vatandaşlarımızdan hayatını kaybedenler oldu. Banka çalışanlarımızdan bir güvenlik görevlisi arkadaşımız selin ortasında kalan bir aileyi görüyor. Arkadaşımız 3 yaşındaki çocuğu kurtarıyor ve geride kalanlarında kurtarmak isterken kendisi hayatını kaybediyor. Ertuğrul kardeşimiz inşallah şehitler arasındadır."

Yönetim kurulu belirlendi

Şube Yönetim Kurulu Asil Üyeleri; Habibe Savaş, Ahmet Gürbüz, Nurdan Aktaş, Aydın Perktaş, Murat Yaşar.

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri; Emrullah Çamli, Ali Hancı, Ercan Önder.

Şube Disiplin Kurulu Asil Üyeleri; İnan Tanas, Melik Cengiz, Ekrem Arıcı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı