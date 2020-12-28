Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı
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Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı

28.12.2020 08:56 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:42

Balıkesir'de otomobilini satışa çıkaran Yağız Tuzla, Adana'dan gelen alıcılarla anlaşamadı. Aracı alamayan alıcılar, Adana'ya döndüklerinde Tuzla'nın kendilerine 58 bin 750 TL borcu olduklarını belirterek, ilamsız icra takibi başvurusu yaptı. 2 ay sonra otomobiline icradan haciz konan Tuzla, hayatının şokunu yaşadı.

Balıkesir'de yaşayan Yağız Tuzla (26), ekim ayında otomobilini satışa çıkardı. Adana'dan Balıkesir'e gelen 5 kişiyle anlaşamayınca Tuzla, aracını satmaktan vazgeçti. Aralık ayında polis çevirmesine giren Tuzla, aracına Adana İcra Dairesi'nde yapılan ilamsız takip sonucu haciz konulduğunu öğrendi. Arabayı almayı gelen kişiler, 22 Ekim'de Adana İcra Dairesi'ne giderek, iddiaya göre, Yavuz Tuzla'ya elden 58 bin 750 TL borç verdiklerini söyleyerek, icra işlemi başlattı. İcra Dairesi, bu kişilerin beyanıyla Yağız Tuzla adına Adana'da 3 ayrı adrese ilamsız icra takibi tebligatı gönderdi. İki adresteki kişiler, Yağız Tuzla'yı tanımadıklarını ve adreste böyle bir kişi olmadığını söyleyip tebligatı kabul etmedi. Ancak üçüncü adresteki M.O., Yağız Tuzla adına gönderilen tebligatı, akrabası olduğunu ve o an evde olmadığını belirterek kabul etti. Yağız Tuzla, tebligattan haberi olmadığı gerekçesiyle yasal süre olan 7 gün içinde itirazda bulunmayınca haciz uygulandı ve otomobili bağlandı. Bağlanan otomobil yediemin otoparkına çekildi.

Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı

"HİÇ GİTMEDİĞİM ADANA'DA ADIMA 3 AYRI ADRESE TEBLİGAT YAPILMIŞ"

Yağız Tuzla, "Arabamı almak için Adana'dan geldiler. Arabanın 6 bin TL trafik cezası borcu vardı, onu ödediler. Sonrasında arabayı senetle almak istediklerini söyleyince anlaşamadık. Biz de 6 bin TL'lerini geri verdik ve Adana'ya döndüler. Bu kişileri tanımıyorum. Hayatımda hiç gitmediğim Adana'da benim adıma 3 ayrı adrese tebligat yapan kişiler tarafından dolandırıldım. Bu işin içinde olan herkesin yakalanarak cezalarını çekmelerini ve başkalarının mağdur olmamasını istiyorum" dedi.

Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı

"AMCA OĞLUM, TEYZE OĞLUM' DİYEREK TEBLİGAT KABUL EDİLMİŞ"

Tuzla'nın Avukatı Oğuzhan Tıkız ise yaşanan süreçle ilgili şu bilgileri verdi:

"Müvekkilim kendine ait araçla Balıkesir içinde gezerken polis çevirmesine giriyor. Çevirmede aracın üzerinde haciz olduğunu öğreniyor ve araç bağlanıyor. Olaydan habersiz müvekkilim polislere ne olduğunu sorduğunda, kendisine Adana İcra Dairesi'nde aracına mahrumiyet kararı verildiği söyleniyor. Sonrasında UYAP'tan kontrol ettiğimizde Yağız Tuzla ve bir arkadaşı hakkında icra takibi başlatıldığını öğrendik. Tebligatları incelediğimizde hiç gitmediği Adana'da bilmediği 3 farklı adrese tebligat gönderilmiş. İlk tebligat 3 Kasım tarihinde Seyhan ilçesine yapılıyor. 7 Kasım'da Sarıçam ilçesine tebligat çıkarılıyor. 2 ilçedeki tebligatlar muhatap bulunmadığı için iade ediliyor. Son olarak 19 Kasım tarihinde kötü niyetli olarak tebliğ ediliyor. Son adresteki M.O. art niyetli bir şekilde tebligatları kabul ediyor. Müvekkilimin bir tanesi için 'Teyze oğlum' derken, diğer müvekkilim için de 'Amca oğlum, şu anda çarşıdalar' diyerek tebligatları kabul ediyor.

Müvekkilimin hayatında bir saniye bile bulunmadığı bir adrese tebligat yapılıyor. İki müvekkilim sadece arkadaş olmalarına ve Balıkesir'de farklı ikametlerde kalmalarına rağmen, Adana'da aynı anda, aynı adreslere tebligat çıkarılıyor. Tebligatlar Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) adreslerine de gitmiyor. MERNİS adresleri de Balıkesir. Tebligat kabul edildikten 7 gün sonra da icra dairesine gidip, genel haciz talebinde bulunuluyor. Şu an araç yediemin otoparkında bekletiliyor ve her geçen saniye müvekkilim aleyhine işliyor. Takibin o kadar art niyetli, başladığı belli ki 22 Ekim'de yapılan başvuruda 'Elden borç para verdim' diyerek şikayette bulunuluyor. Biz de Adana İcra hukuk Mahkemesi'nde memur işlemini şikayet ettik. Ayrıca İcra Dairesi'nde borca ve yetkiye itirazda bulunduk. Son olarak olmayan borcu, icra sistemine ekletip, bilerek yanlış adrese tebligat çıkaran, vatandaşın itiraz hakkını elinden alan, onları maddi manevi zarara uğratan şahıslar hakkında da suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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