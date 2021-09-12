Sason Gençlik Spor kulübü şehit ve gazi çocuklarını ücretsiz yetiştirecek - Haberler Spor
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Sason Gençlik Spor kulübü şehit ve gazi çocuklarını ücretsiz yetiştirecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sason Gençlik Spor kulübü şehit ve gazi çocuklarını ücretsiz yetiştirecek

Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten Sason Gençlik Spor kulübü, şehit yakınlarını ziyaret ederek futbol eğitimi görmek isteyen şehit ve gazi çocuklarını ücretsiz yetiştireceklerini belirtti.

Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten Sason Gençlik Spor kulübü, şehit yakınlarını ziyaret ederek futbol eğitimi görmek isteyen şehit ve gazi çocuklarını ücretsiz yetiştireceklerini belirtti.

Sason şehit yakınları ve gazilerle yardımlaşma ve dayanışma derneğini ziyaret ederek Dernek Başkanı Mutalip Çelik, diğer şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Sason Gençlik Spor Kulübü Başkanı Fırat Çelik ve beraberinde bulunan kulüp yöneticileri ile futbolcuları, futbola gönül veren şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz futbol eğitimi verebileceklerini söyledi. Ziyarette konuşan Sason Gençlik Spor Kulübü Başkanı Fırat Çelik, "İlçede spor akademisi ile birlikte gençlerimizin halı sahalarda ve spor tesislerinde olmasıyla birlikte kötü alışkanlıklardan uzak duracak. Bu projemizle günümüzün en büyük problemlerinden biri olan obezite başta olmak üzere, sağlık alanında da çocuklarımıza maksimum fayda sağlanacak. Bununla birlikte fiziksel uygunluğu ve sosyalleşme alanında da ruhsal katkı sağlayacaktır. Bu güzel faaliyetlerimizde ülkemizin her ferdine emanet olan şehit çocukları ve kahraman gazilerimizin çocuklarını unutmak olmaz. Biz bu çocuklarımızı ücretsiz yetiştirmeye talip olacağız" dedi.

Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik'de Sason Spor Kulübünün bu anlamlı desteğinin önemli olduğunu ifade ederek "Bu yapılanmayla spor kültürü edinen çocuklarımız, ülkenin üretken bireyleri, profesyonel sporcu olma yolundaki hayallerine ulaşmaya çalışırken, vatanına ve milletine faydalı aile ve topluma bağlı kuvvetli fertler olmasına katkı sağlayacaktır" diye konuştu. - BATMAN

Sason Gençlik Spor kulübü şehit ve gazi çocuklarını ücretsiz yetiştirecek

Sason Gençlik Spor kulübü şehit ve gazi çocuklarını ücretsiz yetiştirecek

Sason Gençlik Spor kulübü şehit ve gazi çocuklarını ücretsiz yetiştirecek

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Haber: Sason Gençlik Spor kulübü şehit ve gazi çocuklarını ücretsiz yetiştirecek - Haberler Spor
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