Saruhanlı Belediyesinin 'Süt kuzusu' projesi başlıyor
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Saruhanlı Belediyesinin 'Süt kuzusu' projesi başlıyor

Saruhanlı Belediyesinin 'Süt kuzusu' projesi başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Saruhanlı Belediyesi tarafından hazırlanan 'Süt kuzusu' projesi kapsamında ilçedeki 2 ile 5 yaş aralığındaki çocuklara dağıtılacak sütlerin alımı için Belediye ile Sınırlı Sorumlu Manisa Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği (Köy Koop.

Saruhanlı Belediyesi tarafından hazırlanan 'Süt kuzusu' projesi kapsamında ilçedeki 2 ile 5 yaş aralığındaki çocuklara dağıtılacak sütlerin alımı için Belediye ile Sınırlı Sorumlu Manisa Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği (Köy Koop. Manisa Birliği) arasında mal alım sözleşmesi imzalandı.

Saruhanlı Belediyesinde düzenlenen protokol imza töreninde, Belediye Başkanı Zeki Bilgin ile Köy Koop. Manisa Birliği Başkanı Mehmet Kavas, sözleşmeye ilişkin hazırlanan evrakları imzaladı.

Başkan Bilgin, imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, sağlıklı bir nesil yetiştirmek için yeni bir projeyi daha hayata geçirdiklerini ifade ederek, ilçedeki 2 ile 5 yaş aralığındaki çocuklara haftada 1 kilogram olmak üzere ayda 4 kilogram süt dağıtacaklarını söyledi.

Projenin hayırlı olmasını dileyen Başkan Bilgin, sosyal belediyecilik faaliyetlerine bir yenisini daha eklediklerini ifade ederek, "Çocuklarımıza süt dağıtımına 10 Ağustos tarihinde başlayacağız. Projemizden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız, ikametgah adresler ve çocuklarının kimlik fotokopileri ile Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze başvurabilir. Hayırlı olsun." dedi.

Köy Koop. Manisa Birliği Başkanı Mehmet Kavas ise projenin hayırlı olmasını temenni ederek, Başkan Bilgin'e çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA

Saruhanlı Belediyesinin 'Süt kuzusu' projesi başlıyor
Saruhanlı Belediyesinin 'Süt kuzusu' projesi başlıyor
Saruhanlı Belediyesinin 'Süt kuzusu' projesi başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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