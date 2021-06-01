Sarp Sınır Kapısı yaya geçişlerine açıldı ancak beklenen yoğunluk gerçekleşmedi
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Sarp Sınır Kapısı yaya geçişlerine açıldı ancak beklenen yoğunluk gerçekleşmedi

Sarp Sınır Kapısı yaya geçişlerine açıldı ancak beklenen yoğunluk gerçekleşmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı, Korona virüsle önleyici tedbirler kapsamında 15 aydır yolcu giriş ve çıkışlara kapatılmıştı.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı, Korona virüsle önleyici tedbirler kapsamında 15 aydır yolcu giriş ve çıkışlara kapatılmıştı. 1 Haziran itibariyle yaya ve turist geçişine açılan kapıda beklenilen yoğunluk yaşanmadı.

Gürcistan Hükümeti yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında aylardır turist geçişine kapalı olan tüm sınır kapılarının 1 Haziran'da açılmasına karar ardından kapı bugün sabah saat 09.00 itibariyle açıldı. Kapının açılacak haberi bölge esnafını heyecanlandırmış fakat bugün itibariyle beklenilen yoğunluk yaşanmadı.

Gürcistan'a turist götüren otobüs firması yetkilisi Diyadin Menekşe yaptığı açıklamada "Pandemiden önce burası yoğundu arabalar vızır vızır çalışıyordu. Pandeminden sonra hayat durdu. Esnaflar iş yapamaz hala geldi. Bu gün normalleşmenin ilk günü 1 Haziran. Fazla yoğunluk yok artık yavaş yavaş artmasını bekliyoruz" dedi.

33 yıldır yörede taksicilik yapan İbrahim Lokumcu (56) ise "Sarp Sınır Kapısının açıldığı ilk günden itibaren burada taksicilik yapıyorum. İlk kez kapının kapandığını gördüm. 1 Haziran da açıldı fakat istediğimiz seviyede değil. Beklediğimiz yoğunluk ilerleyen günlerde gerçekleşir diye umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(Adem Güngör/İHA)

Sarp Sınır Kapısı yaya geçişlerine açıldı ancak beklenen yoğunluk gerçekleşmedi
Sarp Sınır Kapısı yaya geçişlerine açıldı ancak beklenen yoğunluk gerçekleşmedi
Sarp Sınır Kapısı yaya geçişlerine açıldı ancak beklenen yoğunluk gerçekleşmedi
Sarp Sınır Kapısı yaya geçişlerine açıldı ancak beklenen yoğunluk gerçekleşmedi
Sarp Sınır Kapısı yaya geçişlerine açıldı ancak beklenen yoğunluk gerçekleşmedi
Sarp Sınır Kapısı yaya geçişlerine açıldı ancak beklenen yoğunluk gerçekleşmedi
Sarp Sınır Kapısı yaya geçişlerine açıldı ancak beklenen yoğunluk gerçekleşmedi
Sarp Sınır Kapısı yaya geçişlerine açıldı ancak beklenen yoğunluk gerçekleşmedi
Sarp Sınır Kapısı yaya geçişlerine açıldı ancak beklenen yoğunluk gerçekleşmedi
Sarp Sınır Kapısı yaya geçişlerine açıldı ancak beklenen yoğunluk gerçekleşmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sarp Sınır Kapısı yaya geçişlerine açıldı ancak beklenen yoğunluk gerçekleşmedi - Haberler Ekonomi
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