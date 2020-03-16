Şarkışla'da koronavirüs önlemleri Şarkışla Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Şarkışla Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri, özel kıyafet ve maskeyle kamu binaları, camiler, otobüs terminali, tren garı, kurs merkezleri, bankamatikler ve vatandaşların yoğun kullandığı ortak alanları dezenfekte etti.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, ekiplerin ilçe genelinde çalışmalarını devam ettireceklerini belirterek, "Panik yapmadan tedbirlerimizi alarak, özellikle hijyen kurallarına dikkat ederek bu virüsle mücadeleyi vatandaşlarımızla sürdüreceğiz." dedi.

Çalışmaların tedbir amaçlı olduğunu vurgulayan Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz başkanlığındaki ekibe ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında emeği geçenler teşekkür etti.

Kaynak: AA