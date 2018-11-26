Şarkışla'da Alperen Ocakları Program Düzenledi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Alperen Ocakları Üniversite Teşkilatı tarafından "Sen Alperensin" adlı program düzenlendi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde düzenlenen programda konuşan Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan, Orta Doğu'da zulüm gören İslam aleminin zalimlere karşı direnmeye devam edeceğini ve sonunda kurtuluşa ereceğini söyledi.

Cihanda tekrar adil hükmün tesis edilmesinin Müslüman Türk milletinin eliyle gerçekleşeceğini dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"Bunun için de Türk gençliğine büyük vazifeler düşmektedir. Sadece tüketen değil aynı zamanda üreten, teknolojinin esiri değil hakimi olan ve çağı kavrayıp bu millete yeniden küresel hesaplar yaptırabilecek bir gençlik, ancak bu vazifeyi layıkıyla yerine getirebilir. Şehit liderimizin hayalini kurduğu bir elinde Kur-an, bir elinde bilgisayar olan bir gençlik bunu başarabilir. Yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizi, bu minvalde yetiştirip, sloganların esiri kavgacı bir nesli değil, neslini ruhuna, ruhunu da Allah'a tabi kılmış bir nesli yeniden yeşertmek gayesiyle mücadele veriyoruz."

Programa, BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, Alperen Ocakları İl Başkanı Şehrettin Çatalcam, BBP İlçe Başkanı Atilla Gezici, Alperen Ocakları İlçe Başkanı Mehmet Şimşek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Maviş Ocak ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda, tiyatro ve semazen gösteri de sunuldu.