Şarkıcı Ebru Yaşar 16 Bin TL'lik Çizmeleriyle Ödül Törenine Damga Vurdu
Bir ödül törenine katılan ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, "Devir ekonomi devri" diyerek 16 bin TL'lik çizmesi ve 7 bin TL'lik çantasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Ebru Yaşar önceki gece, İstanbul'da lüks bir otelde düzenlenen ve Öykü Serter'in sunumuyla sahiplerini bulan Patırtı Fashion TV Moda Ödülleri'ne katıldı.
Eşiyle birbirine verdiği pahalı hediyelerle ya da kullandığı lüks marka ürünleriyle sürekli gündeme gelen Ebru Yaşar bu sefer de 16 bin liralık çizmesiyle gündem oldu.
"DEVİR EKONOMİ DEVRİ"
Ebru Yaşar, çizmeleri sorulunca "Daha önce bir iki kez giydim. Eskitiyoruz işte, devir ekonomi devri. Öyle bir giydiğimi bir daha giymem diyecek biri kalmadı pek" dedi.
ÇİZMESİ 16, ÇANTASI 7 BİN TL
Posta'da yer alan habere göre; Ebru Yaşar'ın Versace marka ekonomik çizmeleri 16 bin, çantası 7 bin TL. Yaşar'ın açıklamalarının ardından giydikleri ise herkesi şaşırttı.
YORUMLAR (31)
-
işte laik kesimin fakirligiCevap Yaz Yayından Kaldır
-
KÜLTÜRSÜZ VE GÖRGÜSÜZ. .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
ebru yaşar 50 yaşına merdiven dayadın ne zaman islama zaman ayıracaksınCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
-
keşke 1000 tl lik çizme alıp, 15000 tl yi de, 15 ekmek bulamayan fakire 1000 er tl dağıtsay dın o zaman gerçek sanatçı olurdun.Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
-
yüzü estetikten çok kotu duruyo mıgden bulandı sabah sabahCevap Yaz 7 Yayından Kaldır