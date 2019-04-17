Şarkıcı Ebru Yaşar 16 Bin TL'lik Çizmeleriyle Ödül Törenine Damga Vurdu

Ebru Yaşar önceki gece, İstanbul'da lüks bir otelde düzenlenen ve Öykü Serter'in sunumuyla sahiplerini bulan Patırtı Fashion TV Moda Ödülleri'ne katıldı.

Eşiyle birbirine verdiği pahalı hediyelerle ya da kullandığı lüks marka ürünleriyle sürekli gündeme gelen Ebru Yaşar bu sefer de 16 bin liralık çizmesiyle gündem oldu.

"DEVİR EKONOMİ DEVRİ"

Ebru Yaşar, çizmeleri sorulunca "Daha önce bir iki kez giydim. Eskitiyoruz işte, devir ekonomi devri. Öyle bir giydiğimi bir daha giymem diyecek biri kalmadı pek" dedi.

ÇİZMESİ 16, ÇANTASI 7 BİN TL

Posta'da yer alan habere göre; Ebru Yaşar'ın Versace marka ekonomik çizmeleri 16 bin, çantası 7 bin TL. Yaşar'ın açıklamalarının ardından giydikleri ise herkesi şaşırttı.