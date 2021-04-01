Sarıyerspor: 1-2
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Sarıyerspor: 1-2

Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL - Haberler | Spor
Sarıyerspor: 1-2

STAT: Şanlıurfa GAP StadyumuHAKEMLER: Bilal Köseoğlu, Mehmet Şenkaya, Servet BozkurtŞANLIURFASPOR: Hakan – Galip, Mehmet Taşçı, Turgut ( Dk. 85 Göksu), İhsan, Mustafa, Can (Dk. 85 Tarık), Hüseyin, Fevzi (Dk.

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Bilal Köseoğlu, Mehmet Şenkaya, Servet Bozkurt

ŞANLIURFASPOR: Hakan – Galip, Mehmet Taşçı, Turgut ( Dk. 85 Göksu), İhsan, Mustafa, Can (Dk. 85 Tarık), Hüseyin, Fevzi (Dk. 61 Gökdeniz), Onur, Muhammed Raşit,SARIYERSPOR: Ali – Şaban, Furkan, Mehmet Ozan, Okan, Nuri, Mahmut (Dk. 81 Fatih), Adem (Dk. 74 Savaş), Oğuz, Bertul Kocobaş, Bertuğ Özgür (Dk. 56 Muhammed Demirci)SARI KARTLAR: Muhammed Raşit, Göksu, (Şanlıurfaspor) Haluk, Hüseyin, (Sarıyerspor)GOLLER: Dk. 64 Can, (Şanlıurfaspor) Dk. 71 Nuri, Dk. 90 (pen) Muhammed Demirci, (Sarıyerspor)

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 31'inci hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Sarıyerspor'a 2-1 yenildi.64'üncü dakikada Galip'in pasıyla kale önünde topla bulaşan Can, güzel bir vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 1-071'inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Nuri, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-190'ıncı dakikada Furkan cezaalanında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

Muhammed Demirci'nin kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 2-1


Sarıyerspor: 1-2
Sarıyerspor: 1-2
Sarıyerspor: 1-2
Sarıyerspor: 1-2
Sarıyerspor: 1-2
Sarıyerspor: 1-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL

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