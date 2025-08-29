Sarıyer Erzurumspor CANLI izleme linki var mı? Sarıyer Erzurumspor maçı hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de futbolseverlerin büyük merakla beklediği karşılaşmalardan biri de Sarıyer Erzurumspor arasında oynanacak mücadele oldu. Taraftarların en çok araştırdığı konuların başında ise yayın detayları geliyor. Özellikle, "Maçı canlı izleyebilecek miyiz, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündemde yerini aldı.

SARIYER ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK

Sarıyer ile Erzurumspor'un karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig mücadelesi, İstanbul'da yer alan Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak.

SARIYER ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK

Mücadele, Bein Sports 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

• Bein Sports 2: Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanal ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapacak.

• TRT Spor: Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanal ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayınlanacak.

SARIYER ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA

Sarıyer – Erzurumspor karşılaşması, 29 Ağustos Cuma günü saat 21:30'da başlayacak.

SARIYER ERZURUMSPOR MAÇI SKOR BİLGİSİ

Mücadele henüz başlamadı. Maç tamamlandıktan sonra güncel skor bilgisi paylaşılacak.