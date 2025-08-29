Sarıyer Erzurumspor CANLI izleme linki var mı? Sarıyer Erzurumspor maçı hangi kanalda?

Sarıyer Erzurumspor CANLI izleme linki var mı? Sarıyer Erzurumspor maçı hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu akşam Sarıyer Erzurumspor karşı karşıya geleceği mücadelede heyecanın zirveye çıkması bekleniyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri de belli oldu. Futbolseverler, müsabakanın hangi kanalda ekranlara geleceğini ve canlı yayın linkine nasıl ulaşabileceklerini haberimizden öğrenebilecek.

Trendyol 1. Lig'de futbolseverlerin büyük merakla beklediği karşılaşmalardan biri de Sarıyer Erzurumspor arasında oynanacak mücadele oldu. Taraftarların en çok araştırdığı konuların başında ise yayın detayları geliyor. Özellikle, "Maçı canlı izleyebilecek miyiz, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündemde yerini aldı.

SARIYER ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK

Sarıyer ile Erzurumspor'un karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig mücadelesi, İstanbul'da yer alan Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak.

SARIYER ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK

Mücadele, Bein Sports 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

• Bein Sports 2: Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanal ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapacak.

• TRT Spor: Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanal ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayınlanacak.

SARIYER ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA

Sarıyer – Erzurumspor karşılaşması, 29 Ağustos Cuma günü saat 21:30'da başlayacak.

SARIYER ERZURUMSPOR MAÇI SKOR BİLGİSİ

Mücadele henüz başlamadı. Maç tamamlandıktan sonra güncel skor bilgisi paylaşılacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Gazze saldırılarında ilk aşama başladı, 6 ülkeden İsrail'e kınama geldi

Gazze saldırılarında ilk aşama başladı! 6 ülkeden İsrail'e kınama var
Bahçeli ile CHP'li vekil arasında TBMM'de dikkat çeken diyalog

Bahçeli'yi kurabiye yerken gören CHP'li vekil yanına koştu
Bakan Fidan, TBMM'den ilan etti: Bu plan bizim için yok hükmündedir

Bakan Fidan kürsüden ilan etti: Bu plan bizim için yok hükmündedir
Kerem Galatasaray'a para kazandırdı

Kerem Galatasaray'a para kazandırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Randevu talep etti! Ali Koç, takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor

Takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.