Sarıyar HES türbinleri TOBB ETÜ HİDRO'da yenilenmeye başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarıyar HES türbinleri TOBB ETÜ HİDRO'da yenilenmeye başlandı

Sarıyar HES türbinleri TOBB ETÜ HİDRO'da yenilenmeye başlandı
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

TÜBİTAK'ın 2013 yılından bu yana yürüttüğü proje kapsamında, Sarıyar Hidroelektrik Santrali (HES) türbinlerinin, tamamen yerli ve milli imkanlarla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) HİDRO'da yenilenmeye başlandığı bildirildi.

TÜBİTAK'ın 2013 yılından bu yana yürüttüğü proje kapsamında, Sarıyar Hidroelektrik Santrali (HES) türbinlerinin, tamamen yerli ve milli imkanlarla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) HİDRO'da yenilenmeye başlandığı bildirildi.

TOBB ETÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan ve ilk elektriğin 1956 yılında üretildiği Sarıyar HES'in türbinleri, TOBB ETÜ HİDRO Su Türbini Tasarım ve Test Merkezi'nde yenilenmeye başlandı.

Sarıyar HES Bileşenlerinin Yerli Olarak Tasarımı ve Üretimi Araştırma-Geliştirme Projesi ile Sarıyar Barajı'ndaki ömrünü tamamlamış türbinler sökülerek, tamamen yerli ve milli imkanlarla TOBB ETÜ'de tasarlanıp test edilen, üretimi Türkiye'de gerçekleştirilen yeni türbinlerle değiştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB ETÜ HİDRO Direktörü Doç. Dr. Kutay Çelebioğlu, TÜBİTAK'ın 2013 yılından bu yana yürüttüğü Hidro Elektrik Santral Bileşenlerinin Yerli Olarak Tasarımı ve Üretimi Projesi (MİLHES) kapsamında, ilk olarak Antalya'daki Kepez-1 Santrali'ni 2019 yılında yenilediklerini kaydetti.

Sarıyar HES'in ise Türkiye'nin bu büyüklükteki en eski santrali olduğunu anımsatan Çelebioğlu, "Bu HES'teki türbinlerin ekonomik ömrü en fazla 25 sene olup, 50 sene içinde de tamamen dolması gerekirken hala kullanılıyor ve enerji üretiyor." ifadesini kullandı.

Ancak türbinlerde her an arıza çıkabileceğini ve büyük yıpranmalar ile deliklerin mevcut olduğunu dile getiren Çelebioğlu, "Dolayısıyla acil yenileme işlemi gerekliydi. Türbinlerin verimleri de bu sebeplerden dolayı çok düşük. Yenileme işlemi yapılırken türbinin kurulu gücü ve verimi de günümüz teknolojilerine uygun şekilde yeni tasarımlar yapılarak arttırılmak isteniyor. Hedefimiz yüzde 94 ağırlıklı ortalama türbin verimi yakalamaktır. Bu en ileri şirketlerin bile ancak yakalayabileceği bir rakamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelebioğlu, tamamı yerli üreticilerle hayata geçirilen buna benzer projeler sayesinde gelecekte yapılması planlanan yaklaşık 10 milyar dolarlık HES elektromekanik ekipman yatırımının yurt içinde kalmasının hedeflendiğine de işaret ederek, şunları paylaştı:

"Yeniden tasarım, model imalatı ve IEC 60193 standardına uygun model testleri ile devam edecek olan Sarıyar Projesi'nin, imalat fazı haricindeki çalışmaları merkezimizde 2 yıl içerisinde tamamlanacaktır. İlerleyen süreçte türbin ve aksamlarının imalatı, sahadaki mevcut ekipmanların sökümü ve yeni üretilen türbinlerin kurulumu yapılacak olan projede, ilk türbin 2023 yılının mart ayında devreye alınacaktır. 20 milyon avro bedelli, 54 ay sürecek proje ile toplam 200 MVA kurulu gücündeki 4 ünite günümüz teknolojileri ile yenilenmiş olacak ve Ankara'nın enerji ihtiyacına cevap verecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

Birçok ilimizden gelen elektrik kesintisi haberleri vatandaşları tedirgin etti! Bakanlık'tan açıklama var
Birçok ilimizden gelen elektrik kesintisi haberleri vatandaşları tedirgin etti! Bakanlık'tan açıklama var
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan genelge: Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan genelge: Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Varank Ömer Halisdemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tuğba Özay Demet Akalın Diana Spencer Çağatay Akman
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Hakan Reçber Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sarıyar HES türbinleri TOBB ETÜ HİDRO'da yenilenmeye başlandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 12:50:02. #1.15#

title