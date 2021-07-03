Sarımsak üreticilerine fiyat şoku
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarımsak üreticilerine fiyat şoku

Sarımsak üreticilerine fiyat şoku
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Ulaşlar köyünde yetişen, organik olması ve kendine has tadıyla ünü ilçe dışına yayılan sarımsak hasadına başlandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Ulaşlar köyünde yetişen, organik olması ve kendine has tadıyla ünü ilçe dışına yayılan sarımsak hasadına başlandı.

Ulaşlar köyünde bu yıl üretilen sarımsağa tüccarların en fazla 6-7 TL fiyat vermesi üreticileri kara kara düşündürüyor. Köyde yetiştirdikleri sarımsağın aromasının ünlü Taşköprü sarımsağından daha güzel olduğunu ve bir yıl süreyle çürümeden saklanabileceğini söyleyen sarımsak üreticilerinden Mehmet Arı, "Sarımsak hasadına başladığımız şu günlerde geçen yıl 20 liradan sattığımız sarımsağa tüccarlar bu yıl en fazla 6-7 TL veriyor. Verilen bu fiyat bizlerin üretim ve işçi maliyetlerini dahi karşılamaz. Ama sarımsağın tarlada kalmaması için hasat yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlara tavsiyem, yerli sarımsak satın alarak çiftçiye destek olsunlar" dedi.

Okullar kapalı olduğu için sarımsak hasadında ailesine yardım ettiğini söyleyen üniversite öğrencisi Zeynep Arı, "Şu an köyümüzde sarımsak fiyatları 3-4 lira. Ama İstanbul'da bir pazarda 5 tane sarımsak 30-40 lira. Ailemin emeklerine yazık" diye konuştu.

Bu yıl sarımsak piyasasının geçen yıla oranla çok düşük olduğunu ifade eden Köy Muhtarı İsmail Arı, "Geçen sene sarımsağın fiyatı 20 lira idi. Maalesef bu sene İzmir ve Muğla'dan gelen tüccarlar sarımsağa 2-2,5 lira fiyat veriyorlar. Vatandaşımız mağdur durumda" dedi. - KÜTAHYA

Sarımsak üreticilerine fiyat şoku
Sarımsak üreticilerine fiyat şoku
Sarımsak üreticilerine fiyat şoku
Sarımsak üreticilerine fiyat şoku
Sarımsak üreticilerine fiyat şoku
Sarımsak üreticilerine fiyat şoku

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Borsa İstanbul, altına dayalı 3 yeni endeks hesaplamaya başlayacak
Borsa İstanbul, altına dayalı 3 yeni endeks hesaplamaya başlayacak
Araç alacaklar dikkat! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü
Araç alacaklar dikkat! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü
Düşüşünü sürdüren dolar 8,67'den işlem görüyor
Düşüşünü sürdüren dolar 8,67'den işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Vladimir Putin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Ezgi Mola İbrahim Selim Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Fatih Terim Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sarımsak üreticilerine fiyat şoku - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 10:11:33. #1.16#

title