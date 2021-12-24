Sarıkamış'ta soğuk hava
AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kırağı tutan bitkiler -Havaya serpilen su -Buz tutan camlar -Buz sarkıtları -Yolda yürüyen insanlar -Cam kazıyan vatandaş -Aracını çalıştırma için uğraşan vatandaşın konuşması -Yolda giden araçlar -Bir vatandaşla röportaj -Aracın mazot deposunu ısıtan sürücü -Buz tutan küçük...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kırağı tutan bitkiler
-Havaya serpilen su
-Buz tutan camlar
-Buz sarkıtları
-Yolda yürüyen insanlar
-Cam kazıyan vatandaş
-Aracını çalıştırma için uğraşan vatandaşın konuşması
-Yolda giden araçlar
-Bir vatandaşla röportaj
-Aracın mazot deposunu ısıtan sürücü
-Buz tutan küçük şelale- KARS - Sarıkamış'ta soğuk hava