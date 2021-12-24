Sarıkamış'ta soğuk hava - Haberler
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Sarıkamış'ta soğuk hava

AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kırağı tutan bitkiler -Havaya serpilen su -Buz tutan camlar -Buz sarkıtları -Yolda yürüyen insanlar -Cam kazıyan vatandaş -Aracını çalıştırma için uğraşan vatandaşın konuşması -Yolda giden araçlar -Bir vatandaşla röportaj -Aracın mazot deposunu ısıtan sürücü -Buz tutan küçük...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kırağı tutan bitkiler

-Havaya serpilen su

-Buz tutan camlar

-Buz sarkıtları

-Yolda yürüyen insanlar

-Cam kazıyan vatandaş

-Aracını çalıştırma için uğraşan vatandaşın konuşması

-Yolda giden araçlar

-Bir vatandaşla röportaj

-Aracın mazot deposunu ısıtan sürücü

-Buz tutan küçük şelale- KARS - Sarıkamış'ta soğuk hava

Sarıkamış'ta soğuk hava

Sarıkamış'ta soğuk hava

Sarıkamış'ta soğuk hava

AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri

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