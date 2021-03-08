Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Sarıgöl ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Sorgulama Büro Amirliği ekipleri, M.P. adlı kişiden 11 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphe üzerine durdurulan C.B. adlı kişinin üzerinde ve evinde ise bir miktar uyuşturucu bulundu.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki sorgusunun ardından salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan