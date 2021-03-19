Sarıgöl'de taziyeye katılan 31 kişi, Kovid-19 teşhisi konulan hastayla teması nedeniyle karantinaya alındı
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Sarıgöl'de taziyeye katılan 31 kişi, Kovid-19 teşhisi konulan hastayla teması nedeniyle karantinaya alındı

19.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:51
Sarıgöl'de taziyeye katılan 31 kişi, Kovid-19 teşhisi konulan hastayla teması nedeniyle karantinaya alındı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, taziyeye katılan bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine aynı ortamda bulunan 31 kişi karantinaya alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, taziyeye katılan bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine aynı ortamda bulunan 31 kişi karantinaya alındı.

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, gazetecilere, birkaç gün önce vefat eden bir kişinin taziyesine giden bir kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu belirtti.

Bunun üzerine filyasyon ekiplerinin taziyevindeki temaslı kişileri tespit ettiğini aktaran Arıkan, "İnceleme sonunda 31 kişi temaslı olduğu gerekçesiyle karantina altına alındı. Halkımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz. Vatandaşlarımız rehavete kapılmasınlar. Kapalı alanlarda uzun süre zaman geçirilmemesini ve özellikle taziyeevlerinde kurallara riayet edilmesini rica ediyoruz. " dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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