Sarıgöl'de Kadınlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı
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Sarıgöl'de Kadınlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı

08.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:24
Sarıgöl'de Kadınlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, siyasi partilerin kadın temsilcileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, siyasi partilerin kadın temsilcileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

AK Parti ve MHP Sarıgöl ilçe kadın kolları yönetim kurulları ve belediye meclis üyeleri Kent Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi.

AK Parti Sarıgöl Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar Bakay ve MHP Sarıgöl İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Öztürk'ün de aralarında bulunduğu kadınlar anıta çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Sarıgöl Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nuriye Demiran, burada yaptığı konuşmada kadının ailenin direği olduğunu belirterek, kadına karşı şiddet son bulması gerektiğini söyledi.

CHP Sarıgöl İlçe Kadınlar Kolu Başkanı Nilüfer Erin ve yönetim kurulu üyeleri de Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Öte yandan, Kadınlar Günü dolayısıyla Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı ve Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Eroğlu kadınlara karanfil dağıttı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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