Sarıgöl'de hızlı toprak tahlili tanıtıldı
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Sarıgöl'de hızlı toprak tahlili tanıtıldı

Sarıgöl'de hızlı toprak tahlili tanıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Hollandalı çiftçilerin kullandığı anında toprak tahlili ve gübre programının tanıtımı yapıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Hollandalı çiftçilerin kullandığı anında toprak tahlili ve gübre programının tanıtımı yapıldı.

Denizli-Çivril ilçesinden Feridun Şahin (53) adlı girişimci tarafından Hollanda'dan getirtilen anında toprak analizi ve gübre programı veren cihaz Sarıgöl'de üzüm üreticilerini tanıtıldı.

Üzüm üreticileri tarafından ilgiyle izlenen tanıtımda üzüm bağından alınan toprak örneklerinin verileri anında Hollanda'ya gönderiliyor ve 5 dakika gibi kısa sürede toprağın analizi ve kullanılacak gübre programı anında tespit ediliyor.

"Tarımda çok önemli"

Hızlı toprak analizi ve gübre programını tanıtımını yapan Feridun Şahin, "Türkiye'de ilk kez uygulamaya geçti. Bilindiği gibi toprakları az olmasına rağmen Hollanda yetiştirdiği ürünlerle dünyada ihraç yapan ülkelerinin önünde gelmekte. Bu cihaz sayesinde çiftçilerimiz toprağında eksik olan vitaminlere ve minerallere göre bilinçli gübreleme yapacaklar ve verimleri de artacak." dedi.

Feridun Şahin, toprak analiz programının tanıtımlarını Denizli, Burdur, Uşak ve Manisa illerinde yapmaya başladığını sözlerine ekledi. - MANİSA

Sarıgöl'de hızlı toprak tahlili tanıtıldı
Sarıgöl'de hızlı toprak tahlili tanıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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