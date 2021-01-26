Sarıgöl'de hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Sarıgöl'de hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

26.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:32
Sarıgöl'de hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Sarıgöl ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Sarıgöl ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi'nde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik bilgilerini sorguladığı S.P'nin (28) arama kaydının olduğunu tespit etti.

İncelemede, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay cezası bulunduğu ortaya çıkan hükümlü, adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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