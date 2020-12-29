Sarıgöl'de aranan 4 zanlı yakalandı
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Sarıgöl'de aranan 4 zanlı yakalandı

29.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:44
Sarıgöl'de aranan 4 zanlı yakalandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda haklarında "yağma ve konut dokunulmazlığını ihlali", "uyuşturu ticareti", "hırsızlık" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından yakalama kararı bulunan C.G (24), İ.A (44), A.C (19) ve N.K(26) yakalandı.

Zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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