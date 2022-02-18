Sarıcaoğlu: "Tüm çalışanlarımızın yanındayız"

SAMSUN (İHA) - Kavak Belediyesi, memurları kapsayan sosyal denge sözleşmesini (SDS) yetkili sendika ile yeniledi. Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, "İmkanlarımız dahilinde tüm çalışanlarımızın yanındayız" dedi.

Kavak Belediyesi ile Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanlığı arasında bir süredir devam eden sosyal denge sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Sosyal denge sözleşmesi Kavak Belediye Başkanlığı makamında Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ve Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli tarafından atılan karşılıklı imzalar ile yenilendi. Savaş Gayretli, "Memurlarımız ve sendikamız adına Belediye Başkanımız İbrahim Sarıcaoğlu'na yürekten teşekkür eder ve sözleşmemizin üyelerimize, ailelerine hayırlar getirmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ise "İmkanlarımız dahilinde tüm çalışanlarımızın yanındayız. İmzaladığımız sözleşmenin çalışanlarımıza ve belediyemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Atılan imzaların ardından Savaş Gayretli tarafından Başkan Sarıcaoğlu'na el işlemeli Türk bayrağı ve Kut'ül Amare kitabı hediye edildi. - SAMSUN