Saray Kaymakamı Ataman Büyükşehir Belediye Parkını gezdi
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Saray Kaymakamı Ataman Büyükşehir Belediye Parkını gezdi

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, ilçe merkezindeki Büyükşehir Belediye Parkını gezdi.

Saray Kaymakamı Ataman Büyükşehir Belediye Parkını gezdi
13.08.2020 15:25 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:02

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, ilçe merkezindeki Büyükşehir Belediye Parkını gezdi.

Kaymakam Ataman, Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Tektaş ile Büyükşehir Belediye Parkını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ataman ve Tektaş parkta yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak eksikleri yerinde tespit etti.

Kaymakam Ataman, ilçedeki parkın eksikliklerini en kısa zaman da tamamlayıp halkın hizmetine sunacaklarını söyledi.

Saray ilçesinin sıkıntılarını çözmek ve yerinde görmek için incelemelerde bulunduğunu ifade eden Ataman, şöyle konuştu:

"İlçemize ayrı bir güzellik katan Büyükşehir Belediye Parkımızı gezdik. Yerinde tespit ettiğimiz eksikliklerimiz var. Bunların giderilmesini için çalışmalara başladık. Ayrıca aynı alanda faaliyet gösterecek olan kütüphane ve konferans salonunu da yerinde inceledik. Park, kütüphane ve konferans solunumuz da bulunan eksiklikleri en kısa sürede tamamlayıp bu güzel çok amaçlı parkımızı ilçe halkımızın hizmetine sunacağız."

Kaynak: AA

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