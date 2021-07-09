Şanver ve Özen Hekimoğlu Trabzon FK bünyesine katıldı
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Şanver ve Özen Hekimoğlu Trabzon FK bünyesine katıldı

Şanver ve Özen Hekimoğlu Trabzon FK bünyesine katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hekimoğlu Trabzon FK, Altyapı ve Futbol Akademisi Sorumlusu olarak Yavuz Şanver'i, Altyapı ve Futbol Akademisi Gelişim Koordinatörü olarak ise Ahmet Özen bünyesine kattı.

Hekimoğlu Trabzon FK, Altyapı ve Futbol Akademisi Sorumlusu olarak Yavuz Şanver'i, Altyapı ve Futbol Akademisi Gelişim Koordinatörü olarak ise Ahmet Özen bünyesine kattı.

Hekimoğlu Trabzon FK Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu ve Başkan Vekili Suat Hekimoğlu katıldı. Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, pandemi dolayısı ile yaklaşık 2 yıldır altyapıdan istedikleri verimi alamadıklarını belirterek, "Şimdi ise altyapımızı daha üretken, daha başarılı bir hale getirmek için Trabzon'da en tecrübeli isim olan Ahmet Özen'i göreve getirdik. Bundan sonra altyapıdan genç yeteneklerin fışkırmasını bekliyoruz" dedi.

Altyapı ve Futbol Akademisi Sorumlusu Yavuz Şanver de, kendisini bu göreve layık gören başta Başkan Celil Hekimoğlu olmak üzere, yönetim kuruluna teşekkür etti. Kulüpte yeni bir yapılanma oluştuğunu ifade eden Şanver, "Hekimoğlu Trabzon FK'nın altyapısını kurumsal bir yapıya büründürmek, A takımımız ve Trabzon futboluna katkı sağlaması amacı ile altyapıda mevcut yapılanmanın üzerine yeni bir yapılanmaya gidildi. İnşallah bu yapılanmanın semeresini en kısa zamanda ilk başta Hekimoğlu Trabzon FK daha sonra da Trabzon futbolu görecektir" diye konuştu.

İmza töreninde konuşan Altyapı ve Futbol Akademisi Gelişim Koordinatörü Ahmet Özen ise, "Gerekli imkanlar, yeterli antrenmanlar, verilmesi gereken fırsatların verilmesi durumunda bu toprakların çocuklarının çok etkili ve verimli sonuçlar üreteceğine inanıyoruz. Yeni yapılanma içerisinde üniversiteler, ilimizin profesyonel ve amatör takımlarının altyapıları ile iş birliği içerisinde olacağız. Geniş kapsamlı bir çalışma yapacağız. İnşallah bu söylediklerimizi yerine getirerek, profesyonel takımımıza yeterli sayıda ve yeterli kalitede oyuncuları üreteceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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