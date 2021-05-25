Şanlıurfaspor yönetiminden Baydilli'ye teşekkür ziyareti
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Şanlıurfaspor yönetiminden Baydilli'ye teşekkür ziyareti

Şanlıurfaspor yönetiminden Baydilli'ye teşekkür ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim ve yönetim kurulu üyeleri, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'yi ziyaret ederek kulübe verdiği destek için teşekkür ettilerMisli.com 2.

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim ve yönetim kurulu üyeleri, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'yi ziyaret ederek kulübe verdiği destek için teşekkür ettiler

Misli.com 2. Ligde mücadele eden ve zorlu sezonda ligde kalmayı başaran Şanlıurfaspor'un Kulüp Başkanı Emin Yetim ve yönetim kurulu üyeleri, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'yi makamında ziyaret ettiler. Başkan Baydilli'ye bu sezon kulübe verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Kulüp Başkanı Emin Yetim, Başkan Baydilli'ye plaket takdim etti. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de zorlu sezonda ligde kalma başarısı gösteren Şanlıurfaspor'un başkanını ve yönetim kurulunu tebrik ederken, her zaman Şanlıurfaspor'un yanında olacaklarını iletti.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Baydilli, Şanlıurfaspor'un şehir için çok önemli bir marka değeri olduğunu dile getirirken, "Şanlıurfa'nın tanıtımına da büyük katkısı olan Şanlıurfaspor'umuzun daha iyi yerlere gelmesi için herkes elini taşın altına sokuyor. Biz de elimizden geldiğince kulübümüze destek olduk ve olmaya devam edeceğiz. Şanlıurfaspor için çabalayan kulüp başkanımıza ve yönetim kuruluna nazik ziyaretleri için ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyarette Şanlıurfaspor'un Kulüp Başkanı Emin Yetim Başkan Baydilli'ye forma hediye etti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfaspor yönetiminden Baydilli'ye teşekkür ziyareti
Şanlıurfaspor yönetiminden Baydilli'ye teşekkür ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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