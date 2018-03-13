Şanlıurfa'ya 2,5 Milyon Liralık Aydınlatma Yatırımı

Dicle Elektrik, sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak için şebeke ve aydınlatma yatırımlarını sürdürdüğü Şanlıurfa'nın Akçakale- Mardin çevreyolu ve Akabe-Toki çevre yolunda 11 kilometrelik aydınlatma çalışmasını tamamlayarak devreye aldı.

Gerçekleştirdiği yatırımlarla Şanlıurfa'nın enerji altyapısını güçlendiren Dicle Elektrik, Akçakale-Mardin çevreyolu ve Akabe TOKİ çevre yolundaki orta refüjlere 11 kilometre yeraltı elektrik hattı döşedi. Çevre yollarına toplam 350 aydınlatma direği dikerek aydınlatma çalışmalarını tamamladı. Şirket tarafından aydınlatma şebekesine enerji sağlamak üzere bu bölgede toplam 1.900 kva gücünde 7 köşk trafonun kurulumu da tamamlandı.

Dağıtım bölgesindeki enerji altyapısını güçlendirmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) hizmet kalitesi yönetmeliklerine uygun çalışmalar yapan Dicle Elektrik, trafik güvenliğini de etkileyen cadde ve sokak aydınlatmalarını ihmal etmiyor. Aydınlatma şebekesinin devreye alınması üzerine bu yolu kullanan vatandaşlar, hizmetinden dolayı Dicle Elektrik dağıtıma teşekkür etti. - ŞANLIURFA