Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA, Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 7 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 7 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|7,00
|7,00
|Yeşil mercimek
|Kg
|5,00
|5,00
|Buğday
|Kg
|2,25
|4,81
|Mısır
|Kg
|3,80
|3,83
|Nohut
|Kg
|5,00
|5,00
|Arpa
|Kg
|1,75
|2,50
AA / Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
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