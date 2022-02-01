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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA, Eşber Ayaydın - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 35-38,50 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 35-38,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

14,35
NohutKg5,00

5,00
ArpaKg1,75

1,75
BuğdayKg2,25

3,00
MısırKg2,98

3,60
Kütlü pamukKg11,00

15,50
Preseli pamukKg35,00

38,50
Yağlık çiğitKg2,80

3,17

AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haber

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