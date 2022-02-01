Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA, Eşber Ayaydın - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 35-38,50 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 35-38,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|14,35
|Nohut
|Kg
|5,00
|5,00
|Arpa
|Kg
|1,75
|1,75
|Buğday
|Kg
|2,25
|3,00
|Mısır
|Kg
|2,98
|3,60
|Kütlü pamuk
|Kg
|11,00
|15,50
|Preseli pamuk
|Kg
|35,00
|38,50
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,80
|3,17
AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haber
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