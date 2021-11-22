Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 16,97 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 16,97 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|10,10
|11,50
|Mısır
|Kg
|2,00
|3,17
|Buğday
|Kg
|4,09
|4,70
|Arpa
|Kg
|2,77
|2,77
|Kütlü pamuk
|Kg
|8,00
|16,97
|Preseli pamuk
|Kg
|21,73
|29,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,34
|3,40
AA / Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi Haberleri
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