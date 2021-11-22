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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 16,97 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 16,97 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı mercimekKg10,1011,50
MısırKg2,003,17
BuğdayKg4,094,70
ArpaKg2,772,77
Kütlü pamukKg8,0016,97
Preseli pamukKg21,7329,00
Yağlık çiğitKg2,343,40

AA / Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi Haberleri

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