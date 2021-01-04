Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

04.01.2021 22:03 | Son Güncelleme: 04.01.2021 22:06
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Rıdvan Yenigeldiler idaresindeki 63 HU 644 plakalı kamyon, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 24. kilometresinde Suriyeli Azad Husso Ğışşo yönetimindeki 63 MA 2957 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle 63 MA 2957 plakalı otomobil, önünde seyreden Cemil İnco'nun kullandığı 63 KV 666 plakalı kamyona çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Emine (30), Elif (9), Evin (6) Semra (4), Caner (3), Hatice (18) ve Zeynep Gışşo (10) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Pınar Gültekin Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Cem Yılmaz Aleyna Tilki
Spor Can Bartu Fatih Terim Güven Yalçın Mesut Bakkal Samet Aybaba
Tüm Haberler Ocak Kaza Otomobil Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 22:06:25. #1.14#
title