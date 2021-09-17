Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, yolcu otobüslerinde denetim gerçekleştirdi - Haberler
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Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, yolcu otobüslerinde denetim gerçekleştirdi

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, yolcu otobüslerinde denetim gerçekleştirdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince şehirlerarası otobüs terminalinde denetim yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince şehirlerarası otobüs terminalinde denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yolculuk yapacak vatandaşların aşılarını olmayanların ise PCR testlerinin yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

Firmalara vatandaşların aşı kartı ve PCR testlerini ibraz etmeden otobüs bileti kesmemeleri yönünde uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, otobüslerdeki vatandaşlara da aşı kartları veya PCR testleri olmadan yolculuk yapamayacakları hatırlatıldı.

Zabıta ekipleri, kurallara uymayan yolcu ve otobüs firmaları hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını ifade etti.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
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