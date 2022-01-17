Şanlıurfa'da seyir halindeki tır alev alev yandı
Şanlıurfa'da seyir halindeki kum yüklü tır, alev alev yandı.
KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Şanlıurfa'da seyir halindeki kum yüklü tır, alev alev yandı. Alevlere teslim olan tır kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 HZ 4172 plakalı kum yüklü tırın motor kısmında yangın başladı. Tırdan yükselen alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede aracı saran yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Tırın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ŞANLIURFA