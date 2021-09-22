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Şanlıurfa'da şarkılı türkülü pamuk hasadı

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Haberler | Ekonomi

- (Özel-Drone) - Şanlıurfa'da şarkılı türkülü pamuk hasadı -Siverek'te beyaz altın hasadına başlandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde beyaz altın olarak adlandırılan pamuğun hasadına başlandı.

ŞANLIURFA (İHA) - - (Özel-Drone) - Şanlıurfa'da şarkılı türkülü pamuk hasadı

- Siverek'te beyaz altın hasadına başlandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde beyaz altın olarak adlandırılan pamuğun hasadına başlandı. Bir yandan pamuk toplayan işçiler bir yandan ise türkü söyleyerek zaman geçiriyor.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 'Beyaz altın' olarak adlandırılan pamuğun hasadına başlandı. Tarlada çalışan işçiler, bir yandan pamuk toplarken bir yandan ise şarkı ve türkü söyleyerek eğleniyor.

Üç gündür ailesiyle birlikte pamuk toplayan Kıymet Turan, pamuk toplamaya alışık olduklarını ve zorluk çekmediklerini söyleyerek," Sabah saat 06.00'da tarlaya gelip çalışmaya başlıyoruz. Saat 12.00'da öğle arası oluyor, dinleniyor ve yemeğimizi yiyoruz. İşimiz akşam saat 17.00 sıralarında bitiyor. İşe alışmışız, güneş altında olmamıza rağmen zor olarak görmüyoruz. Suyumuz var, elektriğimiz var. Bir de servisle gelip gidiyoruz. Çok şükür çalışıyoruz, çalışmak her şeyden güzel. Bu sene yevmiyeler de güzel, memnunuz" dedi

Eşi ile birlikte pamuk toplayan Erol Turan, kendi memleketlerinde çalışmaktan memnun olduklarını belirterek, " Siverek'te iş olanaklarının olması iyidir ama yetersiz. Burada bir ay çalıştıktan sonra başka illere çalışmaya gideceğiz. Pamuktan sonra, fındığa, çapaya gideceğiz" diye konuştu.

Şanlıurfa'da şarkılı türkülü pamuk hasadı

Şanlıurfa'da şarkılı türkülü pamuk hasadı

Şanlıurfa'da şarkılı türkülü pamuk hasadı

Şanlıurfa'da şarkılı türkülü pamuk hasadı
İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Ekonomi Haberleri
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