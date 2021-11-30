Şanlıurfa'da mobil ekipler aşılama çalışmalarını sürdürüyor - Haberler
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Şanlıurfa'da mobil ekipler aşılama çalışmalarını sürdürüyor

AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da mobil ekipler aşılama çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye geneli iki doz Kovid-19 aşılamasında son sırada yer alan Şanlıurfa'da mobil ekipler, kırsal mahallelerde aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye geneli iki doz Kovid-19 aşılamasında son sırada yer alan Şanlıurfa'da mobil ekipler, kırsal mahallelerde aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oluşturulan 30 mobil ekip kırsal mahallelerdeki vatandaşlara ulaşıyor.

Bu kapsamda, Viranşehir ilçesi kırsalındaki yerleşimlere ve taziye evlerine giden ekipler, vatandaşları Kovid-19 hakkında bilgilendirdi, ardından aşılarını yaptı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Abdullah Solmaz da aşı çalışmalarına katılarak sağlık çalışanlarının sahada yaşadıkları sorunları dinledi ve vatandaşlarla görüştü.

Şanlıurfa'da mobil ekipler aşılama çalışmalarını sürdürüyor

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AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri

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