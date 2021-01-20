Şanlıurfa'da karla mücadele çalışması

Şanlıurfa Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışının ardında yol açma ve kar küreme çalışması başlattı.

Şanlıurfa Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışının ardında yol açma ve kar küreme çalışması başlattı.

Belediyenden yapılan açıklamaya göre, iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yollarda her hangi bir olumsuz durum yaşanmaması için kar yağışının ilk dakikalarından itibaren çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri, Karaköprü Maşuk bölgesinde tuzlama, yol açma ve kar küreme çalışması yaptı.

Yolları kardan temizleyen ve bölge sakinlerinin ulaşımını rahatça kullanabilmelerini sağlayan ekiplerin henüz yolu tamamlanmamış alanlarda kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Maşuk bölgesi ve çevresinde çalışmalarını bitirdikten sonra kartopu oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme