Şanlıurfa'da İl Pandemi Kurulu toplandı
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Şanlıurfa'da İl Pandemi Kurulu toplandı

08.01.2021 10:25 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:28
Şanlıurfa'da İl Pandemi Kurulu toplandı

Şanlıurfa İl Pandemi Kurulu, Vali Abdullah Erin başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Şanlıurfa İl Pandemi Kurulu, Vali Abdullah Erin başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Pandemi Kurulunda, sokağa çıkma kısıtlamaları, bulaşma riski yüksek olan mekanların kapalı tutulması ve sıkı denetimler sonucu ortaya çıkan tablo masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erin, tedbirlerin sıkı tutulduğu sürece bulaşma ve vaka sayılarında azalma olduğunu belirtti.

Riskli alanlarla ilgili tedbirler almaya devam ettiklerini ifade eden Erin, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadelede görevli tüm kamu çalışanları büyük bir sorumluluk üstlendi. Tedbir ve denetim faaliyetlerinde rehavete kapılmadan ilk günkü titizlikle faaliyetlerin sürdürülmesi çok önemli. Salgınla mücadelede sağlık çalışanlarından sonra en büyük çabayı denetim ekipleri gösteriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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