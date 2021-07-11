Şanlıurfa'da Göbeklitepe 35 Yaş Başkanlık Kupası futbol turnuvası başladı

Şanlıurfa'da düzenlenen Göbeklitepe 35 Yaş Başkanlık Kupası futbol turnuvası başladı.

Şanlıurfa'da düzenlenen Göbeklitepe 35 Yaş Başkanlık Kupası futbol turnuvası başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ile Şanlıurfa Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen turnuvanın ilk maçları yapıldı.

ŞUTİM Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuva açılış maçlarında Doğanyıldız-Badıllıgençlik Spor, Suruçspor-Kardeşler Spor, Tablet Eyüpspor-Bozova Birlikspor ile Ceylanpınargücübelediye Spor- Baraj Medya Spor takımları karşı karşıya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, beraberinde Vali Yardımcısı Mustafa Akın, Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç, müsabakalar öncesinde takımları ziyaret ederek futbolcularla sohbet etti.

Beyazgül, turnuvada yaklaşık 1200 sporcunun mücadele edeceğini belirtti.

Maçların profesyonel hakemler tarafından yönetildiğini kaydeden Beyazgül, herkesi müsabakaları izlemeye davet etti.

Vali Yardımcısı Akın ise sıcak havaya rağmen böyle bir turnuvanın düzenlenmesinin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan