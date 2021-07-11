Şanlıurfa'da Göbeklitepe 35 Yaş Başkanlık Kupası futbol turnuvası başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da Göbeklitepe 35 Yaş Başkanlık Kupası futbol turnuvası başladı

Şanlıurfa'da Göbeklitepe 35 Yaş Başkanlık Kupası futbol turnuvası başladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Spor

Şanlıurfa'da düzenlenen Göbeklitepe 35 Yaş Başkanlık Kupası futbol turnuvası başladı.

Şanlıurfa'da düzenlenen Göbeklitepe 35 Yaş Başkanlık Kupası futbol turnuvası başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ile Şanlıurfa Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen turnuvanın ilk maçları yapıldı.

ŞUTİM Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuva açılış maçlarında Doğanyıldız-Badıllıgençlik Spor, Suruçspor-Kardeşler Spor, Tablet Eyüpspor-Bozova Birlikspor ile Ceylanpınargücübelediye Spor- Baraj Medya Spor takımları karşı karşıya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, beraberinde Vali Yardımcısı Mustafa Akın, Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç, müsabakalar öncesinde takımları ziyaret ederek futbolcularla sohbet etti.

Beyazgül, turnuvada yaklaşık 1200 sporcunun mücadele edeceğini belirtti.

Maçların profesyonel hakemler tarafından yönetildiğini kaydeden Beyazgül, herkesi müsabakaları izlemeye davet etti.

Vali Yardımcısı Akın ise sıcak havaya rağmen böyle bir turnuvanın düzenlenmesinin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin İlyas Tetik Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Sertab Erener
Spor Balotelli Erol Bulut Burak Elmas Metin Oktay Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da Göbeklitepe 35 Yaş Başkanlık Kupası futbol turnuvası başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 14:46:03. #1.15#

title