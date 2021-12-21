Görüntüler bugün çekildi! Bir grup esnaf döviz kurunun düşmesini halay çekerek kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile döviz kurunun sert düşüşünün ardından Haşimiye Meydanı'nda toplanan bir grup esnaf, davul-zurnayla kutlama yaptı.

ESNAF SON GELİŞMEDEN MEMNUN

Yağmur altında toplanan esnaf, davul-zurna eşliğinde göbek atıp halay çekti, havai fişek patlattı. Esnaf, dövizin düşmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

İşte o ana ilişkin kareler;

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Ekonomi Haberleri

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