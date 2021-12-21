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Görüntüler bugün çekildi! Bir grup esnaf döviz kurunun düşmesini halay çekerek kutladı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa'da bir grup esnaf yağmur altında döviz kurunun düşmesini göbek atıp, halay çekerek kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile döviz kurunun sert düşüşünün ardından Haşimiye Meydanı'nda toplanan bir grup esnaf, davul-zurnayla kutlama yaptı.

ESNAF SON GELİŞMEDEN MEMNUN

Yağmur altında toplanan esnaf, davul-zurna eşliğinde göbek atıp halay çekti, havai fişek patlattı. Esnaf, dövizin düşmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

İşte o ana ilişkin kareler;

Şanlıurfa'da esnaf, döviz kurunun düşmesini halay çekerek kutladı

Şanlıurfa'da esnaf, döviz kurunun düşmesini halay çekerek kutladı

Şanlıurfa'da esnaf, döviz kurunun düşmesini halay çekerek kutladı

Şanlıurfa'da esnaf, döviz kurunun düşmesini halay çekerek kutladı

Şanlıurfa'da esnaf, döviz kurunun düşmesini halay çekerek kutladı

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Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Ekonomi Haberleri

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Yorumlar (2)
ERKAN :dövizin düşmesi fiyatlara yansımadığı sürece bi anlam ifade etmez bakalım sıvı yağ et süt kaç lira olacak Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
selcuk cermik:akıl tutulması Cevap Yaz 13 56 Yayından Kaldır
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