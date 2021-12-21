Görüntüler bugün çekildi! Bir grup esnaf döviz kurunun düşmesini halay çekerek kutladı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa'da bir grup esnaf yağmur altında döviz kurunun düşmesini göbek atıp, halay çekerek kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile döviz kurunun sert düşüşünün ardından Haşimiye Meydanı'nda toplanan bir grup esnaf, davul-zurnayla kutlama yaptı.
ESNAF SON GELİŞMEDEN MEMNUN
Yağmur altında toplanan esnaf, davul-zurna eşliğinde göbek atıp halay çekti, havai fişek patlattı. Esnaf, dövizin düşmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.
İşte o ana ilişkin kareler;
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Ekonomi Haberleri
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