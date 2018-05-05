Şanlıurfa'da "Emlak Çalıştayı" Düzenlendi

Şanlıurfa Tüm Emlakçılar Esnaf Odası tarafından, esnafa yönelik "Emlak Çalıştayı" düzenlendi.

Paşabağı Mahallesi'ndeki bir restoranda gerçekleştirilen programda, Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan ve Şanlıurfa Tüm Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Selahattin Tokmak, katılımcılara, gayrimenkul sektörüyle ilgili yeni gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından emlakçılar, söz alarak sektörle ilgili merak ettikleri soruları ilgililere yöneltti.

Çalıştayın sonunda konuklara plaket takdim edildi.