Şanlıurfa'da durdurulan otomobilde 18 tabanca ele geçirildi
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Şanlıurfa'da durdurulan otomobilde 18 tabanca ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da durdurulan otomobilde 18 tabanca ele geçirildi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde durdurulan otomobilde 18 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Şanlıurfa'da durdurulan otomobilde 18 tabanca ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde durdurulan otomobilde 18 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, otomobilin tavan kısmına gizlenmiş 18 adet tabanca ile bu tabancalara ait 18 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden biri, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da durdurulan otomobilde 18 tabanca ele geçirildi
Şanlıurfa'da durdurulan otomobilde 18 tabanca ele geçirildi
Şanlıurfa'da durdurulan otomobilde 18 tabanca ele geçirildi
Şanlıurfa'da durdurulan otomobilde 18 tabanca ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI

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