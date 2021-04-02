Şanlıurfa'da boş alanda bulunan havan mermisi imha edildi
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Şanlıurfa'da boş alanda bulunan havan mermisi imha edildi

Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da boş alanda bulunan havan mermisi imha edildi

Şanlıurfa'da çocuklar tarafından bulunan havan mermisi imha edildi.

Şanlıurfa'da çocuklar tarafından bulunan havan mermisi imha edildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesi Batıkent Mahallesi'nde eskiden askeri alan olan bölgede oyun oynayan çocuklar, bir havan mermisi buldu.

Durumun polise bildirilmesi sonrası bölgeye gelen ekipler, patlamamış olduğu tespit edilen ve çok eski olduğu değerlendirilen havan mermisini imha etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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