Şanlıurfa'da alternatif ürün olarak ekimi yapılan lavantanın hasadı başladı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde alternatif ürün olarak ilk kez ekimi yapılan lavantanın hasadına başlandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde alternatif ürün olarak ilk kez ekimi yapılan lavantanın hasadına başlandı.

Suruç Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca yaklaşık 2 yıl önce görevlendirmenin yapıldığı belediye tarafından hayata geçirilen Lavanta Bahçesi Projesi ile hazineye ait 12 dönüm alanda ekilen 10 bin kök lavanta hasat seviyesine ulaştı.

Lavantaların ilk hasadını, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, çalışanlarla yaptı.

Mart ayında fideleri toprakla buluşturduklarını hatırlatan Aktaş, ilçede alternatif ürün olarak ilk kez lavanta yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Lavantanın birçok sektörde kullanıldığını aktaran Aktaş, şöyle devam etti:

"Lavanta bahçesini ilerleyen dönemde 17 bin 470 dönüme çıkararak bölgeye ekonomik değer sağlayan yeni bir yatırım alanı oluşturacağız. Kuracağımız lavanta ve kekik bahçeleriyle bölgeye ekonomik değer sağlayan yeni bir yatırım alanı oluşturuyoruz. Buradan sağlanan gelirle, ilçe dışına mevsimlik işçi olarak çalışmaya giden vatandaşlarımızın, özellikle de gündelik işlerde çalışan kadınlarımızın ve genç kızlarımızın istihdamına katkı sağlayacağız. İlçede yaşayan, evine ekmek götüreni olmayan kadınlarımıza, maddi durumu iyi olmayan öğrenci ve engellilerimize bu projeyle de maddi destek sağlanacak."

Projenin ilk yılında başarıya ulaştığına dikkati çeken Aktaş, ilçede yaygın olarak üretimi yapılan pamuk, mısır, Antep fıstığı gibi ürünlerin arasına lavanta ve kekiğin de gireceğini, böylece alternatif geçim kaynaklarının çeşitleneceğini ifade etti.

Bu arada hasadı yapılan lavantalar ilçe meydanında vatandaşlara dağıtıldı. Lavanta bahçesi gelecek yıllarda fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçilere de açılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan