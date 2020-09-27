SANKO'nun ihracat başarısı
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SANKO'nun ihracat başarısı

27.09.2020 11:10 | Son Güncelleme: 27.09.2020 11:15
SANKO'nun ihracat başarısı

SANKO Holding'in ihracatını gerçekleştiren Sanko Dış Ticaret, 2019 yılı performansı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Antalya, Muğla ve Aydın illerinin ihracatta lider firması oldu.

SANKO Holding'in ihracatını gerçekleştiren Sanko Dış Ticaret, 2019 yılı performansı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Antalya, Muğla ve Aydın illerinin ihracatta lider firması oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından firmaların yapılan değerlendirmeye göre, Sanko Dış Ticaret 2019 yılında 319 milyon 662 bin 591 dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Önceki yıla göre ihracatta yüzde 17,4 oranında artış sağlayan Sanko Dış Ticaret, listede altı sıra yükselerek 42'nci oldu. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden aldığı tescillerle ihracat yapan Sanko Dış Ticaret, geniş bir coğrafyanın lideri olurken, sektöründeki üçüncülüğünü korudu. Dünyanın en stratejik coğrafyalarından birisinde bulunan Türkiye'nin kalkınıp büyümesi için ihracata dayalı üretimin "olmazsa olmaz" olduğunun bilinciyle hareket eden SANKO Grubu, büyük bir sorumlulukla gerçekleştirdiği ihracatla ülke ekonomisine de ciddi katkı sunmaktadır.

Her yıl 100 dolayında ülkeye ihracat yapan ve sorumluluğunun yüklediği görevin yanı sıra, her zaman canlı tuttuğu performansı ile yeni pazarlar bulmaya azami önem veren Sanko Dış Ticaret, mevcut pazarlardaki konumunu güçlendirmek amacıyla inovatif ürünlerle ihracatına devam etmektedir.

Sanko Dış Ticaret, bu çabasıyla Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla emin adımlarla ilerlemektedir. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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