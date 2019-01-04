Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Btso'nun Laboratuarlarından Yararlanacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Mehmet Bozdemir, ürün güvenliği ile denetimi noktasında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) test ve laboratuvar imkanlarından faydalanmak istediklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Mehmet Bozdemir ile bakanlık yetkilileri ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Latif Deniz, BTSO Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (MESYEB), Enerji Verimliliği Merkezi ve Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi'ni (BUTGEM) ziyaret etti. Heyete, BTSO MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök ve BTSO Makina Konsey Başkanı Cem Bozdağ da eşlik etti. MESYEB Genel Müdürü Karakök, bakanlık yetkililerine 77 ayrı meslekte sınav ve belgelendirme hizmeti veren MESYEB'in çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Mesleklerin uluslararası standardını güçlendirmek için 2014 yılından bu yana çalışmalar yürüten MESYEB'in 50'yi aşkın şehirde mesleki yeterlilik hizmeti veren merkez haline geldiğini belirten Karakök, "Bursa iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut 64 mesleğe ek olarak; tekstil, asansör ve inşaat sektörlerinde kapsam genişletme başvurumuz MYK ve TÜRKAK tarafından onaylandı. Şimdiye kadar 34 binden fazla çalışanın mesleki yeterlilik belgesinin verildiği merkezimiz, kalite ve nitelikten ödün vermeden hizmet çıtasını güçlendirmeye devam ediyor. Özellikle tekstil sektörünü yakından ilgilendiren 6 meslekte sınav ve belgelendirme yaparak, kapsam genişletme çalışmalarını tamamladık. Merkezimiz nitelikli iş gücünü ve iş güvenliğini uluslararası standartlara taşımak için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

TÜRKİYENİN EN GELİŞMİŞ ASANSÖR TEST LABORATUARI

BTSO Makine Konseyi Başkanı Cem Bozdağ, Bursa'nın Türkiye'nin makine üretimi ve ihracatında ciddi bir potansiyel taşıdığını söyledi. Bozdağ, BTSO bünyesinde faaliyet gösteren Makine Sektör Konseyi olarak iş dünyası, kamu kurum temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı platformla sektörün geleceğine yön veren adımlar attıklarını kaydetti. Asansör sektörünün talepleri doğrultusunda MESYEB'te sınav ve belgelendirme hizmeti verildiğini hatırlatan Bozdağ, MESYEB'in asansör bakım onarım ve montajda Türkiye'nin en teknolojik tesisine sahip olduğunu vurguladı. Bozdağ, sınav ve belgelendirmenin yanı sıra BUTGEM'de ilk defa 3 ayrı alanda asansör alanında mesleki eğitim verilmeye başlandığını belirtti. Bozdemir, aynı zamanda Bakanlık, TSE ve BTSO MESYEB ile ortak yürütülecek 'Asansör Güvenlik Ekipmanları Test Merkezi Projesi'nin hayata geçirilmesi ile birlikte asansör ürünlerinin uluslararası standartlara uygun şekilde test edilebilmesinin sağlanacağını da sözlerine ekledi.

'NİTELİKLİ İSTİHDAM VE ÜRETİME DÖNÜK PROJELER'

BTSO MESYEB'in yanı sıra BUTGEM ve Enerji Verimliliği Merkezi ile yapım çalışmaları ile Model Fabrika Projesi'ni de Mehmet Bozdemir, BTSO'nun firmaların iş dünyasının nitelikli istihdamına ve üretimine dönük önemli projeleri hayata geçirdiğini söyledi. BTSO'yu gerçekleştirdiği projelerden dolayı tebrik eden Bozdemir, MESYEB'in mesleklerin yeterliliklerinin ölçülmesinde önemli bir ihtiyacı karşıladığını kaydetti.

'BTSO, FİRMALARA BÜYÜK AVANTAJLAR SAĞLIYOR'

Mehmet Bozdemir, kurum olarak gerçekleştirdikleri denetimlerin büyük bir bölümünü laboratuvar ortamlarında yapılan uygunluk testlerinin oluşturduğunu söyledi. Ürün güvenliği ve denetimindeki laboratuvar testleri için bu merkezlerin imkanlarından faydalanabileceklerinin altını çizen Bozdemir, "Yüksek teknoloji ile geniş kapsamda oluşturulmuş test merkezleriyle BTSO, Bursa'da üretim yapan firmalar için büyük bir avantaj sağlıyor. Bütün bu projeler Bursalı müteşebbislerin mesleki yeterlilik belgelendirme, AR-GE, test ve laboratuvarın yanı sıra eğitim maliyetlerine de ciddi katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

- Bursa

Kaynak: DHA